«Риск холеры есть всегда»: Роспотребнадзор об опасном заболевании

Попова предупредила, что риск распространения холеры существует во всем мире, так как многие страны, к сожалению, поражены этим заболеванием. Даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее выступила с предупреждением об ухудшении ситуации с заболеваемостью холерой в мире.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что любой путешественник, включая туристов, может занести инфекцию в страну через авиаперелеты. Попова заверила, что Роспотребнадзор принимал и продолжает принимать все необходимые меры для предотвращения заноса инфекции в Россию.

Она также отметила, что в стране имеются достаточные запасы вакцины против холеры отечественного производства.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.