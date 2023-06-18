Фитнес и здоровье
14:06, 18 июня 2023
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«Риск холеры есть всегда»: Роспотребнадзор об опасном заболевании

Но ситуация под контролем

Риск распространения холеры в России сохраняется, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости. Хотя за последние годы в России было очень мало случаев заболевания.

Попова предупредила, что риск распространения холеры существует во всем мире, так как многие страны, к сожалению, поражены этим заболеванием. Даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее выступила с предупреждением об ухудшении ситуации с заболеваемостью холерой в мире.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что любой путешественник, включая туристов, может занести инфекцию в страну через авиаперелеты. Попова заверила, что Роспотребнадзор принимал и продолжает принимать все необходимые меры для предотвращения заноса инфекции в Россию.

Она также отметила, что в стране имеются достаточные запасы вакцины против холеры отечественного производства.

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