Риск опухолей мозга оказался в 5 раз выше при приеме противозачаточных

Исследование было посвящено прогестинам — синтетическим гормонам, имитирующим прогестерон, естественный женский половой гормон. Прогестины широко используются в противозачаточных таблетках, менопаузальной гормональной терапии, а также при лечении эндометриоза и синдрома поликистозных яичников. В исследовании изучалась связь между прогестинами и доброкачественной опухолью мозга, называемой внутричерепной менингиомой. Эта опухоль растет на оболочках, окружающих головной и спинной мозг, и иногда может потребовать хирургического вмешательства, если она давит на эти структуры.

Исследователи проанализировали данные более 100 000 женщин и сравнили тех, кто перенес операцию по поводу менингиомы, с контрольной группой. Исследование выявило значительную связь между длительным применением (более года) некоторых прогестинов и повышенным риском того, что менингиома потребует хирургического вмешательства.

Важно отметить, что в исследовании признаются ограничения. Оно не может окончательно доказать причину и следствие, и в нем не было подробной информации обо всех потенциальных причинах назначения прогестинов. Кроме того, не были учтены такие факторы, как генетическая предрасположенность и радиационное облучение. Несмотря на эти недостатки, результаты исследования заслуживают дальнейшего изучения. Учитывая широкое распространение медроксипрогестерона ацетата (по оценкам, 74 миллиона пользователей по всему миру), потенциальное число пострадавших женщин может быть значительным.

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