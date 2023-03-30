РНК-вакцинация матерей дала преимущества потомству в утробе

Исследование показало потенциал новой вакцинной платформы для защиты против передачи инфекционных заболеваний от матери к ребенку у животных и людей.

Исследователи доставили вакцины с помощью платформы LIONTM беременным кроликам, используя вирус Зика и ВИЧ-1 в качестве модельных заболеваний (они передаются от матери к ребенку). Исследование показало, что иммунизация реплицирующейся РНК-вакциной в относительно высокой дозе хорошо переносится, не оказывает пагубного влияния на размер помета и вызывает ответы антител у беременных крольчих, которые еще и пассивно передаются потомству внутриутробно.

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