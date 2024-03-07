Роботизированная хирургия дала надежду пациентам с раком желчного пузыря

В то время как минимально инвазивные методы, такие как лапароскопия, завоевали популярность при различных злокачественных опухолях желудочно-кишечного тракта, их использование в лечении РЖП было встречено с осторожностью. Новое исследование призвано устранить эти опасения, продемонстрировав потенциал робот-ассистированной хирургии как жизнеспособной и выгодной альтернативы.

Исследовательская группа Бостонского университета провела тщательный анализ, сравнив результаты лечения пациентов при роботизированной, открытой и лапароскопической операциях на РЖП.

Выводы? Робот-ассистированная хирургия соответствует эффективности традиционных открытых и лапароскопических методов с точки зрения онкологических исходов (лечения рака). Роботизированная хирургия повышает точность во время процедуры и приводит к более быстрому послеоперационному восстановлению пациентов.

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