Роботизированную пересадку головы предсказали к 2030-м годам

Основанная Хашем Аль-Гайли, компания BrainBridge планирует использовать искусственный интеллект и высокоскоростную робототехнику для сохранения мозга при пересадке головы здоровому донорскому телу.

BrainBridge намерена подарить новую жизнь людям с тяжелыми заболеваниями, выполняя полную пересадку головы. Представьте себе роботизированные руки, тщательно соединяющие спинной мозг, нервы и кровеносные сосуды, в то время как специальные клеи скрепляют разорванные нейроны.

Примерно так это будет выглядеть: