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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 мая 2024, 03:00
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Роботизированную пересадку головы предсказали к 2030-м годам

Есть даже видео-концепт
Компания под названием BrainBridge предлагает пересаживать головы полностью с помощью роботов уже через десять лет.
Роботизированную пересадку головы предсказали к 2030-м годам
© Ferra

Основанная Хашем Аль-Гайли, компания BrainBridge планирует использовать искусственный интеллект и высокоскоростную робототехнику для сохранения мозга при пересадке головы здоровому донорскому телу.

BrainBridge намерена подарить новую жизнь людям с тяжелыми заболеваниями, выполняя полную пересадку головы. Представьте себе роботизированные руки, тщательно соединяющие спинной мозг, нервы и кровеносные сосуды, в то время как специальные клеи скрепляют разорванные нейроны.

Примерно так это будет выглядеть:

Пока медицинское сообщество хранит молчание, Аль-Гаили настроен оптимистично и надеется провести первую операцию в течение восьми лет.

Однако скептицизм все еще сохраняется. Подобные обещания о пересадке головы уже срывались (вспомните невыполненные заявления доктора Канаверо в 2017 году). Тем не менее BrainBridge заслуживает похвалы за свое «дерзкое» видение.

На сайте подчеркивается, что BrainBridge — это концепция, поэтому пока не стоит записываться на участие.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#хирург
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#робот
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#прогноз