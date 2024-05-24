Роботизированную пересадку головы предсказали к 2030-м годам

Роботизированную пересадку головы предсказали к 2030-м годамЕсть даже видео-концепт
Основанная Хашем Аль-Гайли, компания BrainBridge планирует использовать искусственный интеллект и высокоскоростную робототехнику для сохранения мозга при пересадке головы здоровому донорскому телу.
BrainBridge намерена подарить новую жизнь людям с тяжелыми заболеваниями, выполняя полную пересадку головы. Представьте себе роботизированные руки, тщательно соединяющие спинной мозг, нервы и кровеносные сосуды, в то время как специальные клеи скрепляют разорванные нейроны.
Примерно так это будет выглядеть:
Пока медицинское сообщество хранит молчание, Аль-Гаили настроен оптимистично и надеется провести первую операцию в течение восьми лет.
Однако скептицизм все еще сохраняется. Подобные обещания о пересадке головы уже срывались (вспомните невыполненные заявления доктора Канаверо в 2017 году). Тем не менее BrainBridge заслуживает похвалы за свое «дерзкое» видение.
На сайте подчеркивается, что BrainBridge — это концепция, поэтому пока не стоит записываться на участие.