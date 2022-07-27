Родители были правы: фрукты и овощи полезны для здоровья, особенно для почек

По словам доктора Джулии Дж. Скиалла, потребление большого количества овощей и фруктов может облегчить состояние при многих заболеваниях.

Здоровье почек важно ещё и потому, что при нарушении их работы у человека может возникнуть гипертония, болезни сердца и инсульт.

Вместе с тем, как отмечают специалисты, нужно провести ещё дополнительные исследования, чтобы выяснить, действительно ли из-за недостатка фруктов и овощей в рационе развивается хроническая болезнь почек или же играют роль другие факторы.

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