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Родители были правы: фрукты и овощи полезны для здоровья, особенно для почек

К такому выводу пришли учёные из Школы медицины Университета Вирджинии
Согласно исследованию, проведённому Школой медицины Университета Вирджинии, взрослые пациенты с хроническим заболеванием почек обычно употребляют овощей и фруктов меньше, чем взрослые без этой болезни. Поэтому так важно не забывать включать в свой рацион эти продукты.
Родители были правы: фрукты и овощи полезны для здоровья, особенно для почек

В рамках недавнего исследования специалисты из Школы медицины Университета Вирджинии провели анализ информации о привычках употребления людьми фруктов и овощей из трёх циклов Национального исследования состояния здоровья и питания (за 1988-2018 год). Оказалось, что в рационе тех, кто страдал хронической болезнью почек, было меньше овощей и фруктов.

Родители были правы: фрукты и овощи полезны для здоровья, особенно для почек

По словам доктора Джулии Дж. Скиалла, потребление большого количества овощей и фруктов может облегчить состояние при многих заболеваниях.

Здоровье почек важно ещё и потому, что при нарушении их работы у человека может возникнуть гипертония, болезни сердца и инсульт.

Вместе с тем, как отмечают специалисты, нужно провести ещё дополнительные исследования, чтобы выяснить, действительно ли из-за недостатка фруктов и овощей в рационе развивается хроническая болезнь почек или же играют роль другие факторы.

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