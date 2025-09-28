«Росатом» обсудил развитие ядерной медицины

Гендиректор Вьетнамского института атомной энергии Чан Тхи Тхань сообщил, что к 2033 году в стране заработает центр радиофармпродукции. Планируется покупка нового реактора и оборудования.

Представители Индонезии рассказали о планах расширить сеть центров диагностики и лечения рака с помощью российских технологий. К 2027 году ПЭТ-сканирование станет доступным на всех крупных островах страны.

Директор Института ядерной физики Узбекистана Илхом Садиков напомнил, что страна уже более 60 лет выпускает препараты для ядерной медицины. Сегодня Узбекистан производит до 80% мирового объёма йода для лечения рака щитовидной железы.

Также обсуждались перспективы использования импульсного реактора ИБР-2 в Дубне, на базе которого исследователи из более чем 20 стран проводят эксперименты.

В ближайшие годы планируется запуск новых проектов.