Роспотребнадзор назвал, какие ещё органы может поражать коронавирус, кроме дыхательных

Роспотребнадзор назвал, какие ещё органы может поражать коронавирус, кроме дыхательныхИз-за мутаций некоторые признаки инфекции изменились
Всё чаще у заражённых коронавирусной инфекцией стали возникать симптомы, связанные с ЖКТ. По словам Хадижат Омаровой, сейчас их общая распространённость - 15 процентов, при этом наиболее часто встречаются рвота, тошнота, диарея, потеря аппетита. А у 10 процентов больных не было вообще никаких других симптомов. Такая ситуация объясняется мутациями вируса. Поражать он может и желудочно-кишечный тракт, и органы дыхания.
Специалисты сейчас предполагают, что ЖКТ может оказаться "входными воротами" COVID-19.
Кроме того, Омарова отметила, что при воспалительных процессах в организме кислотность желудка может уменьшаться. А при коронавирусе органы пищеварения поражаются из-за того, что слизистая ЖКТ становится более проницаемой вследствие воспаления и нарушения микроциркуляции.