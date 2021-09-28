Роспотребнадзор назвал, какие ещё органы может поражать коронавирус, кроме дыхательных

Всё чаще у заражённых коронавирусной инфекцией стали возникать симптомы, связанные с ЖКТ. По словам Хадижат Омаровой, сейчас их общая распространённость - 15 процентов, при этом наиболее часто встречаются рвота, тошнота, диарея, потеря аппетита. А у 10 процентов больных не было вообще никаких других симптомов. Такая ситуация объясняется мутациями вируса. Поражать он может и желудочно-кишечный тракт, и органы дыхания.