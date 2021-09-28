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Роспотребнадзор назвал, какие ещё органы может поражать коронавирус, кроме дыхательных

Из-за мутаций некоторые признаки инфекции изменились
Хадижат Омарова, руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, пояснила, какие ещё симптомы, кроме типичных, стали появляться у больных COVID-19.
Роспотребнадзор назвал, какие ещё органы может поражать коронавирус, кроме дыхательных

Всё чаще у заражённых коронавирусной инфекцией стали возникать симптомы, связанные с ЖКТ. По словам Хадижат Омаровой, сейчас их общая распространённость - 15 процентов, при этом наиболее часто встречаются рвота, тошнота, диарея, потеря аппетита. А у 10 процентов больных не было вообще никаких других симптомов. Такая ситуация объясняется мутациями вируса. Поражать он может и желудочно-кишечный тракт, и органы дыхания.

Роспотребнадзор назвал, какие ещё органы может поражать коронавирус, кроме дыхательных

Специалисты сейчас предполагают, что ЖКТ может оказаться "входными воротами" COVID-19.

Кроме того, Омарова отметила, что при воспалительных процессах в организме кислотность желудка может уменьшаться. А при коронавирусе органы пищеварения поражаются из-за того, что слизистая ЖКТ становится более проницаемой вследствие воспаления и нарушения микроциркуляции.