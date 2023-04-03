Роспотребнадзор обнаружил новый передающийся от клещей вирус

Вирус Хасеки был обнаружен в Азиатской части России. Первые случаи заражения были зафиксированы во Владивостоке в 2011-2012 годах. Заболевание проявлялось лихорадкой и острым респираторным синдромом. Анализы на известные вирусы не давали результатов.

Спустя более чем десять лет учёные из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора смогли провести генетический анализ вируса Хасеки. Для этого они использовали архивные образцы сыворотки пациентов после укусов клещей во Владивостоке, а также образцы клещей и сыворотки людей в Новосибирске.

«Мы выяснили, что новый вирус Хасеки может передаваться человеку от клеща и существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями. Мы уже точно можем сказать, что вирус циркулирует не только в двух регионах России, география его распространения значительно шире», — рассказал старший научный сотрудник Центра «Вектор», кандидат биологических наук Михаил Карташов.