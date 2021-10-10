Роспотребнадзор объяснил, как восстановить работу мозга после COVID-19

Терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина добавила: "Чаще восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше".

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