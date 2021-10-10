Роспотребнадзор объяснил, как восстановить работу мозга после COVID-19

Роспотребнадзор объяснил, как восстановить работу мозга после COVID-19И сколько будет длиться период реабилитации
Медики "Роспотребнадзора", отмечает "Лайф" со ссылкой на РИА "Новости", перечислили несколько методов улучшить работу мозга после коронавирусной инфекции. Это может быть заучивание стихотворных строк, решение задач по математике, разгадывание кроссвордов. Также врачи обычно таким пациентам назначают витамины группы B. Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что обычно переболевшие ковидом сталкиваются с нарушениями памяти, ухудшением способности к анализу информации, формулированию выводов, различных фраз, а также к осуществлению обдуманных действий. Снизить тяжесть протекания заболевания и проявления симптомов, по словам медика, может вакцинация.
Терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина добавила: "Чаще восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше".
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