Российские химики создали безболезненный способ диагностики остеопороза

В центре внимания исследователей — кальций. Этот элемент важен не только для крепости костей и зубов. Он участвует в работе мышц и поддерживает защитные функции организма. При этом уровень кальция в слюне напрямую связан с его содержанием в крови. Если полезного вещества не хватает, это может сигнализировать о проблемах: от заболеваний слюнных желез до злокачественных опухолей и остеопороза, при котором кости становятся хрупкими.

Раньше учёные умели определять только общее содержание кальция в слюне. Но для точной диагностики этого мало.