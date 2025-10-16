Российские ученые создадут «умные» клетки для борьбы с раком и ожирением

Первая группа клеток будет самостоятельно находить и уничтожать раковые клетки. При необходимости терапию можно будет остановить. Такой подход позволяет воздействовать на вредные гены временно, не изменяя ДНК пациента.

Вторая часть проекта направлена на борьбу с ожирением. Ученые обнаружили редкие клетки крови, которые появляются у людей и мышей после похудения. Эти клетки проникают в жировые ткани и запускают процесс его сжигания. На основе этого открытия планируется создавать специальные ткани для похудения. Их будут вводить пациентам, чтобы ускорить снижение веса естественным способом.

Технология проходит тщательную проверку на безопасность и эффективность, прежде чем ее начнут использовать в клинической практике.

