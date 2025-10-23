Российские ученые создали эффективные молекулы против супербактерий

Исследователи смогли точно контролировать пространственную конфигурацию молекул, выделяя отдельные стереоизомеры. Почему это важно? Активность соединения сильно зависит от расположения атомов в пространстве: один из изомеров может эффективно подавлять рост бактерий, а зеркальный — нет.

Испытания показали высокую эффективность молекул против золотистого стафилококка, кишечной палочки и устойчивых штаммов. Некоторые соединения, например, уничтожают бактерии при рекордно низкой концентрации — всего 2 мкг/мл. Производные на основе пирогаллола оказались мощными антиоксидантами, сравнимыми по действию с витамином С.

Новое открытие открывает путь к созданию современных антибиотиков и препаратов с антиоксидантным эффектом.

