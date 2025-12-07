Российские ученые создали гель, ускоряющий заживление сложных ран в два раза

Коллаген служит основой, на которой активно растут новые клетки, а наночастицы оксида церия борются с воспалением и защищают ткани от повреждений. Это сочетание создает идеальные условия для быстрого и качественного восстановления кожи.

Исследования на лабораторных животных показали, что новая разработка вдвое эффективнее стандартных препаратов для заживления ран. За две недели площадь ран у животных, обработанных гелем, сокращалась значительно быстрее, чем при обычном лечении или самостоятельном заживлении.

Особенно важна разработка для пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых раны часто заживают очень долго и с осложнениями.

В планах — проверить гель на сложных инфицированных ранах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.