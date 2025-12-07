Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 декабря 2025, 19:35
Российские ученые создали гель, ускоряющий заживление сложных ран в два раза

Быстро и безопасно
Ученые из РФ разработали новый гель, который может существенно ускорить восстановление после глубоких ран, тяжелых ожогов и трофических язв. В его основе: природный белок коллаген и микроскопические частицы оксида церия. Вместе они усиливают действие друг друга.
Российские ученые создали гель, ускоряющий заживление сложных ран в два раза
© freepik

Коллаген служит основой, на которой активно растут новые клетки, а наночастицы оксида церия борются с воспалением и защищают ткани от повреждений. Это сочетание создает идеальные условия для быстрого и качественного восстановления кожи.

Исследования на лабораторных животных показали, что новая разработка вдвое эффективнее стандартных препаратов для заживления ран. За две недели площадь ран у животных, обработанных гелем, сокращалась значительно быстрее, чем при обычном лечении или самостоятельном заживлении.

Особенно важна разработка для пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых раны часто заживают очень долго и с осложнениями.

В планах — проверить гель на сложных инфицированных ранах.

