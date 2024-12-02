Российские ученые создали и протестировали вакцину от рака

«В доклинике мы видим, что опухоль — меланома — просто рассасывается, исчезает, причем не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвертой стадии», — сказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

Вакцина будет персонализирована для каждого пациента. Искусственный интеллект проанализирует характеристики опухоли и создаст подробный «чертеж» вакцины. На основе этих данных специалисты в течение недели подготовят индивидуальную вакцину.

Исследователи планируют расширить испытания и включить в них другие виды рака, такие как рак легких, почек и поджелудочной железы.

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