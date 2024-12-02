Российские ученые создали и протестировали вакцину от рака

Опубликовано 02 декабря 2024, 12:001 мин.
Российские ученые создали и протестировали вакцину от ракаРак — всё?
Исследователи из Научно-исследовательского центра имени Гамалеи сообщили о многообещающих результатах доклинических испытаний своей новой вакцины против рака, пишет РИА Новости. По словам директора центра Александра Гинцбурга, вакцина показала способность рассасывать опухоли меланомы и устранять метастазы в лабораторных тестах.
«В доклинике мы видим, что опухоль — меланома — просто рассасывается, исчезает, причем не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвертой стадии», — сказал Гинцбург в интервью РИА Новости.
Вакцина будет персонализирована для каждого пациента. Искусственный интеллект проанализирует характеристики опухоли и создаст подробный «чертеж» вакцины. На основе этих данных специалисты в течение недели подготовят индивидуальную вакцину.
Исследователи планируют расширить испытания и включить в них другие виды рака, такие как рак легких, почек и поджелудочной железы.
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