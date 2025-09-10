Российские ученые создали наночастицы для точного уничтожения рака светом

Такая система позволяет веществам-«убийцам» опухоли накапливаться именно в больных клетках и под воздействием света уничтожать их, почти не повреждая здоровые ткани.

Наночастицы из оксида железа можно дополнительно контролировать с помощью внешнего магнита, а белковая оболочка предотвращает реакции иммунной системы. Фолиевая кислота помогает частицам находить раковые клетки, так как на их поверхности много рецепторов к этому веществу.

К наночастицам прикрепили фотосенсибилизатор метиленовый синий. Он не соединён химически, а физически удерживается в белковой оболочке. Это упрощает производство. Под действием света всего за три часа такие частицы вызвали гибель 17% раковых клеток, в темноте их токсичность была минимальной.

