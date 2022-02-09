Российские учёные обнаружили антиоксиданты в местных грибах. Ранее такие вещества находили только в азиатских странах

Учёные из Уральского федерального университета обнаружили дереворазрушающие грибы с антиоксидантными свойствами. До этого нечто подобное исследователи встречали у редких грибов в азиатских странах.

Длилось данное исследование несколько лет. Оказалось, что полезные молекулы и антиоксиданты содержатся в местных дереворазрушающих высших грибах (ксилотрофных базидиомицетах). При этом найденные молекулы, по словам учёных, можно будет использовать в качестве сырья для лекарств.