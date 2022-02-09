Российские учёные обнаружили антиоксиданты в местных грибах. Ранее такие вещества находили только в азиатских странах

Российские учёные обнаружили антиоксиданты в местных грибах. Ранее такие вещества находили только в азиатских странахОб этом сообщает портал «Научная Россия»
Учёные из Уральского федерального университета обнаружили дереворазрушающие грибы с антиоксидантными свойствами. До этого нечто подобное исследователи встречали у редких грибов в азиатских странах.
Длилось данное исследование несколько лет. Оказалось, что полезные молекулы и антиоксиданты содержатся в местных дереворазрушающих высших грибах (ксилотрофных базидиомицетах). При этом найденные молекулы, по словам учёных, можно будет использовать в качестве сырья для лекарств.
Ещё одно важное свойство дереворазрушающих грибов - способность подавлять развитие опасных раковых клеток. Поэтому в будущем такие грибы можно будет применять при разработке лекарственных препаратов от рака.
Также исследователи планируют создать инновационные препараты, которые можно будет использовать в сельскохозяйственной сфере. Связано это с тем, что обнаруженные антиоксиданты оказывают положительное влияние и на клетки растений.