Российские учёные создали магнитные наночастицы для диагностики и лечения рака

Опубликовано 28 августа 2025, 21:501 мин.
Российские учёные создали магнитные наночастицы для диагностики и лечения ракаЧем они полезны
Исследователи Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали магнитные наночастицы, которые помогут одновременно обнаруживать и лечить опухоли. Частицы работают как контраст для МРТ и могут доставлять противораковые препараты прямо к поражённой ткани, уменьшая токсичность лечения.
© Ferra.ru
Наночастицы получили простым и недорогим методом осаждения из раствора. Чтобы они не слипались и сохраняли свои магнитные свойства, учёные покрыли их специальным защитным слоем. Он предотвращает агрегацию, удерживает ионы железа и позволяет надёжно присоединять к частицам лекарства и белок крови альбумин. Альбумин помогает транспортировать конструкцию прямо к опухоли.
Результаты исследования опубликованы в статье Synthesis of Magnetic Nanoparticles Coated with Human Serum Albumin and Loaded by Doxorubicin.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.