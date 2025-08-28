Российские учёные создали магнитные наночастицы для диагностики и лечения рака

Наночастицы получили простым и недорогим методом осаждения из раствора. Чтобы они не слипались и сохраняли свои магнитные свойства, учёные покрыли их специальным защитным слоем. Он предотвращает агрегацию, удерживает ионы железа и позволяет надёжно присоединять к частицам лекарства и белок крови альбумин. Альбумин помогает транспортировать конструкцию прямо к опухоли.

Результаты исследования опубликованы в статье Synthesis of Magnetic Nanoparticles Coated with Human Serum Albumin and Loaded by Doxorubicin.

