Российские учёные создали вещество, которое восстанавливает клетки мозга

Как отмечается в материале, исследователи смогли достичь ослабления вторичного повреждения мозга. Всё это благодаря веществу под названием «этилтиадиазол». Оно действует также как антиоксидант и антигипоксант (улучшает насыщение клеток кислородом).

Эффективность препарата была доказана в ходе опытов на крысах. Им вводили новое вещество за 30 минут до моделирования травмы головы.