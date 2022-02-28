Российские учёные выяснили, помогает ли вакцинация в борьбе с «омикроном»

Эксперты из Высшей школы экономики (ВШЭ) и Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН) провели исследование, целью которого было проверить эффективность вакцинации против ковида в плане T-клеточного иммунного ответа. Изучался именно вариант «омикрон».

На сегодняшний день известно, что привитые люди, заражённые «омикроном», болеют в целом легче, чем невакцинированные. Учёные это объясняют несколькими факторами. Прежде всего, штамм «омикрон» заражает клетки организма медленнее. Также существует предположение, что при этом штамме Т-клетки работают эффективнее.