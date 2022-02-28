Российские учёные выяснили, помогает ли вакцинация в борьбе с «омикроном»Они оценивали эффективность T-клеточного иммунитета после прививки
Эксперты из Высшей школы экономики (ВШЭ) и Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН) провели исследование, целью которого было проверить эффективность вакцинации против ковида в плане T-клеточного иммунного ответа. Изучался именно вариант «омикрон».
На сегодняшний день известно, что привитые люди, заражённые «омикроном», болеют в целом легче, чем невакцинированные. Учёные это объясняют несколькими факторами. Прежде всего, штамм «омикрон» заражает клетки организма медленнее. Также существует предположение, что при этом штамме Т-клетки работают эффективнее.
В ходе исследования оказалось, что «омикрон»-вариант (точнее, его вирусные фрагменты белков - пептиды) был распознан у вакцинированных людей (при помощи молекул главного комплекса гистосовместимости человека, или HLA) полностью. Правда, при этом оказалось, что некоторые варианты молекул HLA уже хуже распознавали белок этого штамма.
В целом выяснилось, что у 90 процентов вакцинированных жителей Москвы T-клеточный иммунитет при борьбе с «омикроном» был таким же эффективным, как и при борьбе с остальными вариантами ковида. Результаты исследования были опубликованы на портале bioRxiv.
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