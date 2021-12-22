Российские врачи заявили, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году

Российские врачи заявили, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 годуНо необходимо соблюдение некоторых условий
О новом штамме «омикрон» у специалистов пока что нет единого мнения. Одни (врачи из ЮАР) считают, что при заражении этим штаммом люди болеют легче, чем при заражении другими вариантами COVID-19, другие же (эксперты ВОЗ) ожидают увеличения смертности.
По словам специалиста-пульмонолога Сергея Пурясева, для окончательной победы над вирусом придётся вакцинироваться и каждые полгода - ревакцинироваться. Это связано с тем, что вирус - искусственного происхождения.
Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, отмечает, что всё же в 2022 году люди благодаря производству вакцин смогут встретить штамм «во всеоружии». Для того чтобы победить пандемию, необходимо будет полностью вакцинировать человечество. Также врач считает, что со временем новые варианты вируса будут становиться легче.
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