Российские врачи заявили, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году

О новом штамме «омикрон» у специалистов пока что нет единого мнения. Одни (врачи из ЮАР) считают, что при заражении этим штаммом люди болеют легче, чем при заражении другими вариантами COVID-19, другие же (эксперты ВОЗ) ожидают увеличения смертности.

По словам специалиста-пульмонолога Сергея Пурясева, для окончательной победы над вирусом придётся вакцинироваться и каждые полгода - ревакцинироваться. Это связано с тем, что вирус - искусственного происхождения.