Российский диетолог перечислила самые вредные для завтрака продукты

Кандидат медицинских наук, нутрициолог, диетолог Инна Кононенко, сообщает «Лайф» со ссылкой на 5-tv.ru, назвала наиболее вредную для организма утром пищу. Из напитков это свежевыжатые соки, смузи. Медик объяснила: «На самом деле фрукты в соках и смузи содержат большое количество простых сахаров. С одной стороны, это глюкоза, а с другой - фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печёночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса».