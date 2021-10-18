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Российский диетолог перечислила самые вредные для завтрака продукты

В список вошли и мюсли
Врач Инна Кононенко рассказала, какие блюда и напитки лучше всего исключить из утреннего меню. Об этом пишет издание «Лайф».
Российский диетолог перечислила самые вредные для завтрака продукты

Кандидат медицинских наук, нутрициолог, диетолог Инна Кононенко, сообщает «Лайф» со ссылкой на 5-tv.ru, назвала наиболее вредную для организма утром пищу. Из напитков это свежевыжатые соки, смузи. Медик объяснила: «На самом деле фрукты в соках и смузи содержат большое количество простых сахаров. С одной стороны, это глюкоза, а с другой - фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печёночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса».

Российский диетолог перечислила самые вредные для завтрака продукты

Что касается еды, то тут список оказался более обширен. Туда специалист включила каши быстрого приготовления (они, по словам врача, быстро повышают уровень сахара и не приносят пользы организму), хлопья и мюсли, залитые соком либо молоком, бутерброды, тосты, намазанные джемом или «Нутеллой». В них во всех много сахара, поэтому они легко могут вызвать набор веса.