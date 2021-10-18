Российский диетолог перечислила самые вредные для завтрака продукты

Российский диетолог перечислила самые вредные для завтрака продуктыВ список вошли и мюсли
Кандидат медицинских наук, нутрициолог, диетолог Инна Кононенко, сообщает «Лайф» со ссылкой на 5-tv.ru, назвала наиболее вредную для организма утром пищу. Из напитков это свежевыжатые соки, смузи. Медик объяснила: «На самом деле фрукты в соках и смузи содержат большое количество простых сахаров. С одной стороны, это глюкоза, а с другой - фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печёночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса».
Что касается еды, то тут список оказался более обширен. Туда специалист включила каши быстрого приготовления (они, по словам врача, быстро повышают уровень сахара и не приносят пользы организму), хлопья и мюсли, залитые соком либо молоком, бутерброды, тосты, намазанные джемом или «Нутеллой». В них во всех много сахара, поэтому они легко могут вызвать набор веса.