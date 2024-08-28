Российский кардиолог оценил влияние гаджетов на здоровье сердца

По словам Конева, это не совсем корректная информация — проценты несколько завышены, — так как сами по себе гаджеты в смысле излучения, электрических волн на сердце не влияют, во всяком случае нет фундаментальных доказательств этого. Однако обездвиженность и отсутствие адекватных физических нагрузок действительно могут губительно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Пройдите 10 тыс. шагов, а потом посидите в телефоне. Пойдите гулять, а потом посмотрите телевизор», — порекомендовал кардиолог.

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