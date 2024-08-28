Российский кардиолог оценил влияние гаджетов на здоровье сердца

Опубликовано 28 августа 2024, 02:411 мин.
Российский кардиолог оценил влияние гаджетов на здоровье сердцаНе гаджеты влияют, а отсутствие физнагрузок
Доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев ответил на вопрос о том, как гаджеты влияют на здоровье сердца. Эксперт прокомментировал результаты исследования учёных из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, что каждый час с телефоном и перед телевизором без физнагрузок увеличивает риск развития общих болезней сердца на 32%, ишемической болезни сердца — на 55%, инсульта — на 58%.
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По словам Конева, это не совсем корректная информация — проценты несколько завышены, — так как сами по себе гаджеты в смысле излучения, электрических волн на сердце не влияют, во всяком случае нет фундаментальных доказательств этого. Однако обездвиженность и отсутствие адекватных физических нагрузок действительно могут губительно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы.
«Пройдите 10 тыс. шагов, а потом посидите в телефоне. Пойдите гулять, а потом посмотрите телевизор», — порекомендовал кардиолог.
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