Российский медик рассказал, когда пациентам с COVID-19 назначают КТ вместо рентгена

Существуют два вида обследования, которые проходят пациенты с ковидом. Однако между этими процедурами есть разница. О ней сообщил врач Андрей Бобков.

Зачастую заражённый коронавирусом и пневмонией направляют на КТ (компьютерную томографию). Также её назначают, когда при нормальных результатах рентгена лёгких у человека всё равно есть такие симптомы, как сильный кашель, одышка, падение уровня кислорода в крови. Во время процедуры лёгкие сканируются послойно. То есть изображение в итоге получается объёмным, что позволяет точнее поставить диагноз.