Российский медик рассказал, когда пациентам с COVID-19 назначают КТ вместо рентгена

Российский медик рассказал, когда пациентам с COVID-19 назначают КТ вместо рентгенаЭто зависит от симптомов и диагноза
Существуют два вида обследования, которые проходят пациенты с ковидом. Однако между этими процедурами есть разница. О ней сообщил врач Андрей Бобков.
Зачастую заражённый коронавирусом и пневмонией направляют на КТ (компьютерную томографию). Также её назначают, когда при нормальных результатах рентгена лёгких у человека всё равно есть такие симптомы, как сильный кашель, одышка, падение уровня кислорода в крови. Во время процедуры лёгкие сканируются послойно. То есть изображение в итоге получается объёмным, что позволяет точнее поставить диагноз.
Рентген, продолжает медик, иногда может показать нормальное состояние ткани лёгких, а на КТ будут видны в этом же месте изменения.
В целом излучение при обоих видах обследования не опасно. Но при этом оно противопоказано беременным женщинам. Также осторожными нужно быть и кормящим мамам.
Если же у пациента в теле установлены какие-то металлические предметы, то это может немного исказить результаты исследования методом КТ. А тем, кто носит холтер, проходить обследование нельзя (иначе оборудование просто перестанет работать).