Российский ученый: кошачий туалет может излучать радиацию

Техногенная деятельность человека является основной причинной попадания радионуклидов в биосферу. Так, существует рейтинг продуктов, через которые возможно попадание радонуклидов в организм человека. К этому списку относятся картофель, овощи, фрукты, грибы, молоко, морепродукты. Но серьезной угрозы от употребления продуктов не будет, если товар куплен у продавца, имеющего сертификаты качеста, объяснил профессор.

Радиактивностью могут обладать и некоторые другие вещи, например, глянцевые журналы. Для производства глянца используют особый вид глины – каолин. Он может удерживать радиоактивные элементы. К источникам радиации относится и хрустальная посуда, в нем может содержаться свинец.

Одним из необычных предметом в доме, который может содержать радиоактивные вещества является наполнитель для кошачьего туалета. В его состав входит бентонитовая глина, она может содержать остатки тория и урана. Более безопасным наполнителем является натуральная древесина, рассказал эксперт.

Cтоит отметить, что перечисленные продукты и вещи, если их качественно изготовили не представляют опасности для здоровья человека или домашних питомцев.

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