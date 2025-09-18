Российский учёный оценил китайскую технологию омоложения

Мезенхимальные клетки выбраны за низкую иммуногенность и способность выделять регенеративные сигналы через экзосомы. Клетки генетически модифицировали, чтобы они были устойчивы к старению, а FOXO3 оставался постоянно активным. Этот ген отвечает за репарацию ДНК, антиоксидантную защиту и подавление опухолей.

По словам научного сотрудника Южного научного центра РАН Ольги Арамовой, метод доказал возможность системного омоложения у приматов: улучшились когнитивные функции, восстановилась плотность костей, уменьшилось воспаление, омолодилась репродуктивная система.

Однако существуют риски: потенциальный онкогенный эффект при долгосрочном наблюдении, иммунные реакции при многократных введениях и сложность действия экзосом — они содержат сотни активных компонентов, не до конца изученных. Кроме того, разные ткани омолаживаются с разной скоростью, что потребует более точной доставки клеток или экзосом.

