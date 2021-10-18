Российский врач посоветовал, как защититься от простуды осенью

Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы, как отмечает «Лайф» со ссылкой на материал радио «Говорит Москва», описал частую ситуацию в осеннее время. Люди не всегда способны быстро привыкнуть к холодной погоде, поэтому одеваются иногда слишком легко. Из-за этого они могут подхватить простуду. Кроме этого, по словам врача, важно правильно и сбалансированно питаться.