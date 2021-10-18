Российский врач посоветовал, как защититься от простуды осенью

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Российский врач посоветовал, как защититься от простуды осеньюНужно помнить о нескольких правилах
Издание «Лайф» поделилось советами медика по поводу профилактики простудных заболеваний в осенний сезон.
Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы, как отмечает «Лайф» со ссылкой на материал радио «Говорит Москва», описал частую ситуацию в осеннее время. Люди не всегда способны быстро привыкнуть к холодной погоде, поэтому одеваются иногда слишком легко. Из-за этого они могут подхватить простуду. Кроме этого, по словам врача, важно правильно и сбалансированно питаться.
Из других важных факторов, укрепляющих иммунитет, - здоровый сон и полноценный отдых. Нужно стараться избегать переутомления на работе, добавил эксперт.