Российским фитнес-браслетам Huawei включили ранее недоступную функцию

Как пишет издание iXBT.com, владельцы российских браслетов Huawei Band 4 Pro теперь могут воспользоваться функцией измерения уровня кислорода в крови (SpO2).

Отмечается, что данный фитнес-браслет в России представили в марте. Как стало ясно, российская версия устройства не поддерживает оплату покупок по модулю NFC, а также опцию измерения уровня насыщенности крови кислородом. Теперь же прошивку «умных» браслетов обновили, и функция стала доступной.

Huawei Band 4 Pro поставляется в трёх цветах: чёрном, розовом и красном. Оснащён AMOLED-экраном диагональю 0,95 дюйма и разрешением 240 x 120 пикселей. Браслет стоит 3990 рублей