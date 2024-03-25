Россия добилась значительных успехов в борьбе с туберкулезом, но есть и проблемы

Если кратко, то с 2000 по 2022 год заболеваемость в России снизилась на 66%, появились новые противотуберкулезные препараты, способные ликвидировать микобактерии туберкулеза, а хирургические методы лечения применяются при обширных повреждениях легочной ткани. К тому же лечение МЛУ-туберкулеза сократилось с 18−24 месяцев до 9−12 месяцев.

Правда, есть и проблемы. Россия занимает третье место в мире после Индии и Китая по распространенности лекарственно-устойчивого туберкулеза. В 2022 году 31,5% новых случаев и 56,9% всех случаев были МЛУ-туберкулезом, а в 2021—2022 годах в 16 регионах России наблюдался рост заболеваемости и смертности от туберкулеза.

Профилактика? Желательна. Так, вакцинация БЦЖ предотвращает развитие смертельных форм туберкулеза, хоть и не может предотвратить развитие лекарственно-устойчивого туберкулеза.

К счастью, разрабатываются новые вакцины, которые будут более эффективными.

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