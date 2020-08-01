Россия объявила сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Мурашко сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в России ожидается в октябре. Как только вакцина Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи будет зарегистрирована, её начнут применять. В первую очередь на медиках и учителях.

Стоит отметить, что Минздрав ожидает ещё двух заявлений на клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Что касается вакцины центра им. Гамалеи, то ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что производство препарата начнётся в сентябре. Также, по её словам, в октябре начнётся производство другой перспективной вакцины от центра «Вектор».