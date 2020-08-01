Фитнес и здоровье
Сегодня 14:34
Россия объявила сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Вакцина прошла клинические испытания
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса. По его словам, клинические испытания препарата завершены.
Мурашко сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в России ожидается в октябре. Как только вакцина Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи будет зарегистрирована, её начнут применять. В первую очередь на медиках и учителях.
Стоит отметить, что Минздрав ожидает ещё двух заявлений на клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Что касается вакцины центра им. Гамалеи, то ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что производство препарата начнётся в сентябре. Также, по её словам, в октябре начнётся производство другой перспективной вакцины от центра «Вектор».