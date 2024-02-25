Россиян предупредили о факторах риска развития рака щитовидной железы

Значительное радиационное воздействие, особенно в области головы, шеи или грудной клетки, является одним из главных факторов риска. Рентгенологи и другие люди, чья работа связана с постоянным облучением, подвержены повышенному риску. Радиотерапия, используемая для лечения других онкологических заболеваний, также может привести к развитию рака щитовидной железы.

Наследственные заболевания: синдромы Карни и Каудена, семейный аденоматозный полипоз, наличие близких родственников, у которых был рак щитовидной железы

Другие факторы риска? Длительно существующая аденома щитовидной железы, аденоматоз в ткани щитовидной железы

Профилактика? Избегайте ненужных рентгенологических исследований, используйте защитные средства при работе с рентгеновским аппаратом, живите вдали от радиоактивно загрязненных зон, регулярное посещяйте эндокринолога.

Помните, что рак щитовидной железы на ранних стадиях протекает бессимптомно. Именно поэтому регулярное обследование у эндокринолога позволяет выявить заболевание как можно раньше.

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