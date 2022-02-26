Россиянам дали советы по употреблению блинов на Масленицу

Другой диетолог, Маргарита Королева, посоветовала не заменять основной прием пищи блинами, а оставить их на перекусы. Помимо этого, эксперты поделились и наиболее оптимальными начинками для блинов – по их словам, лучше всего подойдут рыбные или ягодные начинки, помимо этого, в качестве наполнителя могут выступать и овощи и мясо, иногда даже фрукты.

Напоминаем, что в 2022 году Масленица будет идти с 28 февраля по 6 марта.