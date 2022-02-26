Россиянам дали советы по употреблению блинов на Масленицу

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Россиянам дали советы по употреблению блинов на МасленицуКоторая начнется уже скоро
Осталось 2 дня до всеми нами любимой масленицы. Однако обильное употребление этого блюда может неприятным образом сказаться на вашем здоровье. Так, диетолог Майра Рау и другие дали советы по употреблению блинов на Масленицу.
Я рекомендую до употребления блинов съесть фрукт, овощи или овощной суп, тогда ваш желудок просигнализирует вам вовремя о том, что блинов уже достаточно
Майра Рау
Диетолог
Другой диетолог, Маргарита Королева, посоветовала не заменять основной прием пищи блинами, а оставить их на перекусы. Помимо этого, эксперты поделились и наиболее оптимальными начинками для блинов – по их словам, лучше всего подойдут рыбные или ягодные начинки, помимо этого, в качестве наполнителя могут выступать и овощи и мясо, иногда даже фрукты.
Напоминаем, что в 2022 году Масленица будет идти с 28 февраля по 6 марта.
Источник: Лента.ру