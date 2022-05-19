Россиянам назвали 3 простых способа снижения сахара в крови

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Россиянам назвали 3 простых способа снижения сахара в кровиПри этом без использования таблеток
За уровнем сахара, особенно в старшем возрасте, стоит следить. При этом снизить его бывает порой не так то и просто. К счастью, доктор медицинских наук Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дали три совета для снижения сахара в крови без таблеток.
Для этого, как объяснили специалисты, достаточно похудеть, быть физически активным … и употреблять корицу.
По словам Малышевой, при похудении сахар в крови в среднем снижается почти на 17%, а регулярная физическая активность, как объяснил Гиндельман, помогает глюкозе входить в мышцы и сжигаться. При этом достаточно просто ходить пять раз в неделю по 30 минут – “это снизит сахар крови на 13 процентов”.
Что касаемо корицы, то тут специалисты посоветовали употреблять два грамма этого продукта в день. Это в свою очередь снизит сахар в крови примерно на 6%
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