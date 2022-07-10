Россиянам назвали легкий способ остудить помещение. Даже кондиционер не нужен

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Россиянам назвали легкий способ остудить помещение. Даже кондиционер не нуженИ что делать для “профилактики” перегрева
Погода сейчас не самая прохладная, а кондиционер есть далеко не в каждой квартире. К счастью, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как можно остудить помещение без помощи сего устройства.
Если нет кондиционера, то можно включать вентилятор. Если нет вентилятора, нужно открывать окна и двери для проветривания, устраивая сквозняк, покидая на это время помещение. Можно поставить на подоконник таз с холодной водой и льдом и при нагревании менять ее
Андрей Тяжельников
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения
Ну и в качестве “профилактики” врач посоветовал поддерживать питьевой режим, регулярно и понемногу употребляя прохладную воду. И одежду носить просторную и легкую. Не лишним будет и время от времени ополаскивать лицо холодной водой.
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