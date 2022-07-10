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Россиянам назвали легкий способ остудить помещение. Даже кондиционер не нужен

И что делать для “профилактики” перегрева
Погода сейчас не самая прохладная, а кондиционер есть далеко не в каждой квартире. К счастью, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как можно остудить помещение без помощи сего устройства.
Россиянам назвали легкий способ остудить помещение. Даже кондиционер не нужен

Если нет кондиционера, то можно включать вентилятор. Если нет вентилятора, нужно открывать окна и двери для проветривания, устраивая сквозняк, покидая на это время помещение. Можно поставить на подоконник таз с холодной водой и льдом и при нагревании менять ее

Андрей Тяжельников
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения

Ну и в качестве “профилактики” врач посоветовал поддерживать питьевой режим, регулярно и понемногу употребляя прохладную воду. И одежду носить просторную и легкую. Не лишним будет и время от времени ополаскивать лицо холодной водой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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