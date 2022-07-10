Россиянам назвали легкий способ остудить помещение. Даже кондиционер не нужен

Ну и в качестве “профилактики” врач посоветовал поддерживать питьевой режим, регулярно и понемногу употребляя прохладную воду. И одежду носить просторную и легкую. Не лишним будет и время от времени ополаскивать лицо холодной водой.

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