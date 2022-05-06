Фитнес и здоровье
Вчера в 16:33
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Россиянам назвали неочевидные признаки диабета

И с чем они связаны
Симптомы диабета могут быть совершенно разными, к тому же некоторые из них достаточно неочевидны. Так, врач Елена Малышева и ее соведущие Герман Гандельман и Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили некоторые из них.
Россиянам назвали неочевидные признаки диабета

Как было сказано в эфире программы, одним из признаком диабета часто является сильная жажда, которая становится причиной обильного питья, что в свою очередь приводит к частому мочеиспусканию. По словам Гандельмана, в таком случае нужно проверить уровень сахара в крови и начать лечение. “В тот момент, когда сахар будет скомпенсирован, все эти симптомы исчезнут”.

Но и на этом не все. Так, эксперты отметили сильный аппетит, как еще один симптом диабета.

Такое состояние называется полифагия — когда человек до дрожи хочет есть, и вроде поел, но все равно очень хочет. Это состояние вызвано гиперинсулинизмом — это инсулина много, он снижает уровень сахара, и глюкоза не попадает в мозг

Андрей Продеус
Врач педиатр-иммунолог

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