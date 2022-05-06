Россиянам назвали неочевидные признаки диабета

Как было сказано в эфире программы, одним из признаком диабета часто является сильная жажда, которая становится причиной обильного питья, что в свою очередь приводит к частому мочеиспусканию. По словам Гандельмана, в таком случае нужно проверить уровень сахара в крови и начать лечение. “В тот момент, когда сахар будет скомпенсирован, все эти симптомы исчезнут”.

Но и на этом не все. Так, эксперты отметили сильный аппетит, как еще один симптом диабета.