Россиянам назвали неочевидные признаки диабета

Россиянам назвали неочевидные признаки диабетаИ с чем они связаны
Как было сказано в эфире программы, одним из признаком диабета часто является сильная жажда, которая становится причиной обильного питья, что в свою очередь приводит к частому мочеиспусканию. По словам Гандельмана, в таком случае нужно проверить уровень сахара в крови и начать лечение. “В тот момент, когда сахар будет скомпенсирован, все эти симптомы исчезнут”.
Но и на этом не все. Так, эксперты отметили сильный аппетит, как еще один симптом диабета.
Такое состояние называется полифагия — когда человек до дрожи хочет есть, и вроде поел, но все равно очень хочет. Это состояние вызвано гиперинсулинизмом — это инсулина много, он снижает уровень сахара, и глюкоза не попадает в мозг
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