Россиянам назвали предвестник инфаркта. К нему стоит прислушаться

Так, Кореневич объяснила, что стенокардия напряжения, которая возникла у вас впервые, может стать очень опасным "звоночком", связанным с дальнейшим здоровьем вашего сердца, если вы откажетесь от обращения к врачу после ее появления.

По словам врача, для стенокардии характерна не резкая боль, из-за чего пациенты редко обращают на нее внимание. Чаще всего она чувствуется как тяжесть, жжение или сдавливание, которое может отдавать в левое плечо, при этом интенсивность боли усиливается при ходьбе.

В группе риска находятся мужчины старше сорока лет, объясняет врач. Особенно те, которые много волнуются из-за работы, курят и мало занимаются спортом.

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