Россиянам назвали пять самых полезных ягод лета

Россиянам назвали пять самых полезных ягод летаЧто обязательно стоит есть уже сейчас
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Морошка — дикая болотная ягода. Содержит витамины A, C, E, минералы (железо, кальций, калий, магний), поддерживает иммунитет, улучшает состояние кожи, помогает при простуде и полезна для сердца и сосудов.
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Голубика — лесная ягода, которую сейчас активно выращивают в садах. Она богата витаминами и минералами, особенно антоцианами — веществами, которые замедляют старение и защищают от рака. Голубика улучшает обмен веществ, зрение, память и помогает при гипертонии и диабете.
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Черника — часто путается с голубикой, но у неё тёмный сок. Эта ягода известна своей пользой для зрения, а также укрепляет сосуды и иммунитет.
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Малина — доступная и любимая многими ягода. Улучшает пищеварение, борется со старением, поддерживает работу сердца и обмен веществ.
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Ежевика — похожа на малину, но более плотная. Полезна для ЖКТ, костей, мозга и иммунитета, особенно при высоких физических нагрузках.
Все эти ягоды не только вкусны, но и приносят организму большую пользу.
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