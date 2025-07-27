Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 июля 2025, 17:17
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Россиянам назвали пять самых полезных ягод лета

Что обязательно стоит есть уже сейчас
С середины июля начинается сезон ягод, и эксперты советуют обязательно включить их в рацион. По словам профессора Марины Мойсеяк, ягоды содержат витамины, клетчатку, антиоксиданты и другие полезные вещества, которые помогают укрепить здоровье, сообщает ТАСС.
Россиянам назвали пять самых полезных ягод лета
© Joanna Kosinska

  • Морошка — дикая болотная ягода. Содержит витамины A, C, E, минералы (железо, кальций, калий, магний), поддерживает иммунитет, улучшает состояние кожи, помогает при простуде и полезна для сердца и сосудов.

  • Голубика — лесная ягода, которую сейчас активно выращивают в садах. Она богата витаминами и минералами, особенно антоцианами — веществами, которые замедляют старение и защищают от рака. Голубика улучшает обмен веществ, зрение, память и помогает при гипертонии и диабете.

  • Черника — часто путается с голубикой, но у неё тёмный сок. Эта ягода известна своей пользой для зрения, а также укрепляет сосуды и иммунитет.

Россиянам назвали пять самых полезных ягод лета
© Hector Bermudez

  • Малина — доступная и любимая многими ягода. Улучшает пищеварение, борется со старением, поддерживает работу сердца и обмен веществ.

  • Ежевика — похожа на малину, но более плотная. Полезна для ЖКТ, костей, мозга и иммунитета, особенно при высоких физических нагрузках.

Все эти ягоды не только вкусны, но и приносят организму большую пользу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ТАСС
Автор:Максим Многословный
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