Россиянам назвали пять самых полезных ягод лета

Малина — доступная и любимая многими ягода. Улучшает пищеварение, борется со старением, поддерживает работу сердца и обмен веществ.

Ежевика — похожа на малину, но более плотная. Полезна для ЖКТ, костей, мозга и иммунитета, особенно при высоких физических нагрузках.

Все эти ягоды не только вкусны, но и приносят организму большую пользу.

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