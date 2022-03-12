Россиянам назвали здоровую альтернативу фастфуду

И почему стоит отказаться от него

Фастфуд бывает удобен, когда вам нужно что-то съесть, но нет времени на полноценный прием пищи. Однако, как всем известно, фастфуд вреден, поэтому врач-диетолог отдела диетологической помощи ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Елизавета Варданян перечислила продукты, которыми его вполне можно заменить.