Россиянам назвали здоровую альтернативу фастфуду

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Россиянам назвали здоровую альтернативу фастфудуИ почему стоит отказаться от него
Фастфуд бывает удобен, когда вам нужно что-то съесть, но нет времени на полноценный прием пищи. Однако, как всем известно, фастфуд вреден, поэтому врач-диетолог отдела диетологической помощи ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Елизавета Варданян перечислила продукты, которыми его вполне можно заменить.
Если нет времени на приготовление еды или человек пребывает в сверхзанятом режиме, то в качестве перекуса рекомендуется использовать кисломолочные продукты, натуральные белые сорта сыра, свежие орехи, сезонные фрукты и ягоды, а также различные овощи
Елизавета Варданян
Диетолог
Как утверждает диетолог, вредность фастфуда состоит в том, что он богат трансжирами, в основе которых преимущественно пальмовое масло. Что в долгосрочной перспективе резко повышает риски развития воспалительных реакций и инсулинорезистентности, отметила врач.
Источник: РИА новости