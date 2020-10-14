Россиянам предложили бесплатный обмен старых «умных» часов на новые

Акция действует во всех магазинах «Связной», сказано в пресс-релизе. Сотрудники оценивают старые смарт-часы примерно за десять минут. Они смотрят технические параметры и внешний вид устройства. Затем пользователю называют возможный размер скидки на новые часы. Клиент может сдать неограниченное количество старых «умных» часов и получить скидку до 100%.

«Связной» принимает модели Apple Watch 1, 2, 3, 4 и 5 серий, а также различные модели Samsung Galaxy Gear и Samsung Galaxy Watch Active. Купить со скидкой можно и новинку Apple Watch Series 6.