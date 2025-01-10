Россиянам раскрыли группы населения, уязвимые к новому метапневмовирусу

Опубликовано 10 января 2025, 16:571 мин.
Россиянам раскрыли группы населения, уязвимые к новому метапневмовирусуВирусолог определил группы населения, уязвимые к метапневмовирусу
Недавняя вспышка метапневмовируса человека в Китае, а также случаи заболевания, зарегистрированные в Малайзии, Гонконге и Казахстане, вызвали обеспокоенность. Для «Парламентской газете» академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев назвал младенцев до года и пожилых людей с хроническими заболеваниями особенно уязвимыми к тяжелым формам вируса, которые могут привести к пневмонии.
В Китае большинство случаев заражения произошло в северных провинциях среди детей в возрасте 14 лет и младше. В Казахстане с начала эпидемического сезона зарегистрировано 30 случаев заболевания, хотя общий уровень заболеваемости остается низким. Метапневмовирус распространяется воздушно-капельным путем, вызывая симптомы, схожие с другими респираторными инфекциями, такие как кашель, лихорадка и затрудненное дыхание.
Специфического лечения вируса, кроме облегчения симптомов, не существует.
Российские органы здравоохранения внимательно следят за ситуацией, и эксперты сходятся во мнении, что пандемия маловероятна.
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