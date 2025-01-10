Россиянам раскрыли группы населения, уязвимые к новому метапневмовирусу

В Китае большинство случаев заражения произошло в северных провинциях среди детей в возрасте 14 лет и младше. В Казахстане с начала эпидемического сезона зарегистрировано 30 случаев заболевания, хотя общий уровень заболеваемости остается низким. Метапневмовирус распространяется воздушно-капельным путем, вызывая симптомы, схожие с другими респираторными инфекциями, такие как кашель, лихорадка и затрудненное дыхание.

Специфического лечения вируса, кроме облегчения симптомов, не существует.

Российские органы здравоохранения внимательно следят за ситуацией, и эксперты сходятся во мнении, что пандемия маловероятна.

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