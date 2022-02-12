Россиянам раскрыли причины постоянных пробуждений по ночам

Россиянам раскрыли причины постоянных пробуждений по ночамИ как их определить
Для начала врач посоветовал выяснить частоту таких пробуждений, потом узнать, возможно ли заснуть снова. И вот если долго не получается заснуть, то это уже признак бессонницы, заявил Мельников.
А в чем может быть причина таких пробуждений?
Нередко человек испытывает во сне различные болевые ощущения, иногда причиной прерывистого сна становится гастроэзофагеальный рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод), иногда другие, достаточно очевидные, причины.
А если после пробуждения вы чувствуете себя “несвежим”, то, по словам Мельникова, вам стоит заняться исследованием сна, который может быть нарушен, а сделать вы это можете на приеме у врача-сомнолога, объяснил эксперт.
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