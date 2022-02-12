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Россиянам раскрыли причины постоянных пробуждений по ночам

И как их определить
Беспокойный сон – не самый приятный жизненный опыт, особенно, если он происходит регулярно. Так, врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников рассказал, c чем может быть связано постоянное ночное пробуждение.
Россиянам раскрыли причины постоянных пробуждений по ночам

Для начала врач посоветовал выяснить частоту таких пробуждений, потом узнать, возможно ли заснуть снова. И вот если долго не получается заснуть, то это уже признак бессонницы, заявил Мельников.

А в чем может быть причина таких пробуждений?

Нередко человек испытывает во сне различные болевые ощущения, иногда причиной прерывистого сна становится гастроэзофагеальный рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод), иногда другие, достаточно очевидные, причины.

Александр Мельников
Сомнолог

А если после пробуждения вы чувствуете себя “несвежим”, то, по словам Мельникова, вам стоит заняться исследованием сна, который может быть нарушен, а сделать вы это можете на приеме у врача-сомнолога, объяснил эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Прайм
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