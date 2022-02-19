Россиянам рассказали, как можно остановить появление новых штаммов COVID-19

Россиянам рассказали, как можно остановить появление новых штаммов COVID-19При этом всего за 6-8 месяцев
Так как коронавирус постоянно мутирует, что и становится причиной появления новых штаммов, то для начала можно попробовать остановить именно "первичный" процесс, то есть мутацию. Гинцбург заявил, что для этого достаточно шести-восьми месяцев, но при этом все должно пройти слажено.
Эволюция штамма будет продолжаться постоянно. И для того, чтобы ее остановить, в этом наша задача, мы должны за шесть-семь-восемь месяцев на всем земном шаре, его накрыть иммунологическим зонтиком
И конечно же, глава НИЦ считает, что для этого нужна масштабная вакцинация иначе эволюция штамма будет продолжаться в тех людях, которые не вакцинированы.
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