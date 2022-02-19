Россиянам рассказали, как можно остановить появление новых штаммов COVID-19

И конечно же, глава НИЦ считает, что для этого нужна масштабная вакцинация иначе эволюция штамма будет продолжаться в тех людях, которые не вакцинированы.

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