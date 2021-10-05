Россиянам рассказали, как не потолстеть в холода

Ивашкевич назвала два правила «согревающего» питания, которые не позволят набрать лишние килограммы. Первое — есть только горячие блюда и отказаться от холодных перекусов. По словам диетолога, «в идеале нужно стремиться к тому, чтобы все приёмы пищи за день были тёплыми или даже горячими».

Второе правило — начинать утро с плотного завтрака. Как говорит Ивашкевич, этот совет наиболее актуален в холодное время года. Она утверждает, что если человек замёрзнет с самого утра, когда выйдет из дома на холод, его аппетит впоследствии усилится. Поэтому на работе будет хотеться съесть всё, что попадётся. А чаще всего это какие-нибудь сладости.

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