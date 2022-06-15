Россиянам рассказали о лживых банных мифах

Они опровергли утверждения о том, что поход в баню помогает похудеть и что он противопоказан людям с хроническими заболеваниями. По словам Мясникова, баня не запрещена диабетикам, гипертоникам, астматикам и другим людям с хроническими заболеваниями. Он отметил, что бани противопоказаны лишь людям с острыми и кожными заболеваниями.

При этом Беляев заявил, что в бане нельзя похудеть. Так, когда вы приходите в баню, вы начинаете потеть, у вас выходит вода, однако через пару дней потерянные килограммы возвращаются, объяснил эксперт.

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