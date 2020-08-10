Россиянам рассказали о невосприимчивых к коронавирусу людях

Иммунолог назвал это загадками коронавируса SARS-CoV-2. Он рассказал, что его коллеги наблюдают более 200 переболевших COVID-19 пациентов. Особенное внимание специалисты уделяют тем, у кого подтверждено заражение коронавирусом, но не вырабатываются антитела. Отрицательный результат показывают пять тест-систем разных производителей. Причём таких пациентов немало.

Иммунолог объяснил, что обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях. Но в данном случае речь идёт не только о таких людях.

Ещё специалисты сталкиваются с людьми, которые вообще не заражаются COVID-19. Таких нашли, например, среди медиков, которые по три-четыре месяца работали в «красной зоне».