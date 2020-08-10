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Россиянам рассказали о невосприимчивых к коронавирусу людях
Но почему они не заражаются — непонятно
Академик РАН и главный иммунолог Санкт-Петербурга Арег Тотолян рассказал россиянам о невосприимчивых к коронавирусу людях, а также о тех, у кого не вырабатываются антитела, даже если тест показывает наличие вирусных частиц организме.
Иммунолог назвал это загадками коронавируса SARS-CoV-2. Он рассказал, что его коллеги наблюдают более 200 переболевших COVID-19 пациентов. Особенное внимание специалисты уделяют тем, у кого подтверждено заражение коронавирусом, но не вырабатываются антитела. Отрицательный результат показывают пять тест-систем разных производителей. Причём таких пациентов немало.
Иммунолог объяснил, что обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях. Но в данном случае речь идёт не только о таких людях.
Ещё специалисты сталкиваются с людьми, которые вообще не заражаются COVID-19. Таких нашли, например, среди медиков, которые по три-четыре месяца работали в «красной зоне».