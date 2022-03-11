Россиянам рассказали о полезной замене йогуртов с наполнителями

Йогурты с наполнителями можно заменить натуральными йогуртами. Туда можно добавлять варенье, разнообразные джемы, фрукты и сухофрукты. Это для тех, кто не может есть обычные йогурты … если купить натуральный йогурт и добавить туда мед или варенье, будет так же вкусно и во стократ полезнее, чем йогурты с наполнителями