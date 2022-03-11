Россиянам рассказали о полезной замене йогуртов с наполнителями

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Россиянам рассказали о полезной замене йогуртов с наполнителямиИ отметили “вредность” таких йогуртов
Йогурты с фруктовыми наполнителями – это хороший перекус, однако в силу своего состава, они не всегда полезны. Поэтому диетолог Ева Шишова в беседе “Лентой.ру” рассказала, чем же можно заменить такого рода перекусы.
По словам диетолога, люди не обращают внимания на то, что для сохранения свежести подобных йогуртов, производители используют большое количество химических добавок, и это не считая огромного количества сахара. На ее взгляд, его содержание в йогурте в больших количествах только вредит человеку.
Йогурты с наполнителями можно заменить натуральными йогуртами. Туда можно добавлять варенье, разнообразные джемы, фрукты и сухофрукты. Это для тех, кто не может есть обычные йогурты … если купить натуральный йогурт и добавить туда мед или варенье, будет так же вкусно и во стократ полезнее, чем йогурты с наполнителями
Ева Шишова
Диетолог
К тому же она отметила, что сам йогурт можно заменить кефиром или ряженкой, куда также можно добавить джемы, варенье или мед.
Источник: Лента.ру