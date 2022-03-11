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Россиянам рассказали о полезной замене йогуртов с наполнителями

И отметили “вредность” таких йогуртов
Йогурты с фруктовыми наполнителями – это хороший перекус, однако в силу своего состава, они не всегда полезны. Поэтому диетолог Ева Шишова в беседе “Лентой.ру” рассказала, чем же можно заменить такого рода перекусы.
Россиянам рассказали о полезной замене йогуртов с наполнителями

По словам диетолога, люди не обращают внимания на то, что для сохранения свежести подобных йогуртов, производители используют большое количество химических добавок, и это не считая огромного количества сахара. На ее взгляд, его содержание в йогурте в больших количествах только вредит человеку.

Йогурты с наполнителями можно заменить натуральными йогуртами. Туда можно добавлять варенье, разнообразные джемы, фрукты и сухофрукты. Это для тех, кто не может есть обычные йогурты … если купить натуральный йогурт и добавить туда мед или варенье, будет так же вкусно и во стократ полезнее, чем йогурты с наполнителями

Ева Шишова
Диетолог

К тому же она отметила, что сам йогурт можно заменить кефиром или ряженкой, куда также можно добавить джемы, варенье или мед.

Источник: Лента.ру
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