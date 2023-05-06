Россиянам рассказали о пользе черники для пожилых людей

Королева пояснила, что эти ягоды снижают кровяное давление и способствуют улучшению зрения, предотвращая отслоение сетчатки и улучшая кровоток в глазах.

Наличие в чернике таких антиоксидантов, как биофлавоноиды и антоцианы, также способствует ее противовоспалительным свойствам. Кроме того, черника положительно влияет на работу сердца и сосудов, помогая регулировать кровяное давление.

Она даже заявила, что включение черники в рацион питания может потенциально снизить риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и рассеянный склероз, поскольку она поддерживает функцию мозга.

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