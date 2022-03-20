Россиянам рассказали о причинах желтизны зубов

Как объяснил стоматолог, цвет зубов зависит от таких факторов, как твердость эмали и дентина, наличие кариозных и некариозных поражений, прием ряда лекарств, а также проведения некоторых медицинских процедур.

К потемнению эмали, помимо вышеперечисленного, также приводят “красящие” продукты, такие, как кофе, чай или темные ягоды, потому что их пигменты способны проникать в эмаль ваших зубов.

К тому же заметный вклад в изменение цвета зубов привносят химиотерапия, употребление антигистаминных средств, антидепрессантов или таблеток, которые регулируют кровяное давление, объяснил Золотницкий, а нарушение обмена веществ может привести и к потемнению, либо обесцвечиванию зубов.

Но не все причины изменения цвета зависят от нас. Так, по словам стоматолога, на это влияют генетика и возраст. Например, с возрастом эмаль становится тоньше, обнажая натуральный желтый дентин.

К счастью, отбелить зубы можно и в домашних условиях, заявил Золотницкий, это можно сделать с помощью отбеливающих паст, полосок, карандашей и кап. Но он все равно советует обратиться к специалистам.

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