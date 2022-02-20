Фитнес и здоровье
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Россиянам рассказали о способах борьбы с постковидной слабостью

Которая не связана с ленью
Постковид сейчас у многих на слуху. И одним из его симптомов является обширная слабость, которую многие путают с ленью. Однако невролог, реабилитолог Алексей Руденко рассказал, что слабость у переболевших COVID-19 появляется из-за застоя крови в венах.
Россиянам рассказали о способах борьбы с постковидной слабостью

COVID-19 вызывает сильную интоксикацию организма, что становится причиной медленного продвижения крови по венам, объясняет Руденко. А уже из-за этого появляется дефицит питательных веществ в организме, таких как кислород.

Реабилитолог объяснил, что эта слабость не связана с ленью, поэтому нет смысла перебарывать это состояние. По словам врача, реабилитацию стоит начинать с малого, постепенно наращивая нагрузку, к которая была привычна вашему организму до болезни. Для начала он советует ходьбу, а уже только потом легкое кардио, и после всего вышеперечисленного можно наконец приступать к силовым упражнениям в привычном объеме.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ТАСС
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