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Россиянам рассказали о способах защиты от постковидного синдрома

И с чем они связаны
Все больше людей сталкивается с, так называемым, “постковидным” синдромом. Симптомы которого могут быть абсолютно разными. К счастью гендиректор компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков рассказал, что для уменьшения рисков развития последствия коронавируса можно воспользоваться услугами лечащего врача.
Россиянам рассказали о способах защиты от постковидного синдрома

По его словам, для предупреждения осложнений, связанных с коронавирусом, следует “поддерживать” те системы организма, которые уже подвержены хроническим заболеваниям. Однако он предупредил, что инъекционную терапию нельзя проводить в домашних условиях.

Это опасно, потому что можно получить инсульт, внутренне кровотечение — и до свидания. А употреблять таблетки, особенно в профилактических дозах, если изначально есть, например, диабет, после консультации, может, и стоит

Николай Крючков
Иммунолог

Если говорить о медикаментозных способах, то врач объяснил, что в случае тяжелой формы коронавируса обычно применяют глюкокортикостероидные гормоны, обильное питье и препараты, которые влияют на сердечно-сосудистую систему и почки.

Крючков добавил, что после острой фазы ковида следует ежедневно гулять не менее часа, а лучше взять отпуск. При этом, в случае сохранения симптомов коронавируса, необходимо проверить свертываемость крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: URA.news
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