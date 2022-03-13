Россиянам рассказали о способах защиты от постковидного синдрома

Россиянам рассказали о способах защиты от постковидного синдромаИ с чем они связаны
По его словам, для предупреждения осложнений, связанных с коронавирусом, следует “поддерживать” те системы организма, которые уже подвержены хроническим заболеваниям. Однако он предупредил, что инъекционную терапию нельзя проводить в домашних условиях.
Это опасно, потому что можно получить инсульт, внутренне кровотечение — и до свидания. А употреблять таблетки, особенно в профилактических дозах, если изначально есть, например, диабет, после консультации, может, и стоит
Если говорить о медикаментозных способах, то врач объяснил, что в случае тяжелой формы коронавируса обычно применяют глюкокортикостероидные гормоны, обильное питье и препараты, которые влияют на сердечно-сосудистую систему и почки.
Крючков добавил, что после острой фазы ковида следует ежедневно гулять не менее часа, а лучше взять отпуск. При этом, в случае сохранения симптомов коронавируса, необходимо проверить свертываемость крови.
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